Brückenarbeiten im Kreuz Köln-Nord : A1 zwischen Köln und Leverkusen wird am Wochenende gesperrt

A1 zwischen Köln und Leverkusen wird am Wochenende gesperrt

Im Kölner Norden wird am Wochenende die A1 gesperrt. Foto: Straßen.NRW

Köln/Leverkusen Am kommenden Wochenende wird im Kölner Norden die A1 zwischen den Autobahnkreuzen Köln-Nord und Leverkusen-West gesperrt. Das könnte auch Fans des 1. FC Köln betreffen.

Wie bereits angekündigt wird in der A1-Anschlussstelle Köln-Niehl am kommenden Wochenende eine der Brücken der innerstädtischen Industriestraße über die A1 abgebrochen. Weiterhin finden Arbeiten auf der Leverkusener Rheinbrücke statt. Daher wird die A1 von Freitagabend (10.5.) um 22 Uhr bis Montagmorgen (13.5.) um 5 Uhr zwischen den Autobahnkreuzen Köln-Nord und Leverkusen-West in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.