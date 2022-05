Persönlicher Besitz des Modeschöpfers : Sotheby's versteigert in Köln den Nachlass von Karl Lagerfeld

Köln Im Auktionshaus Sotheby's sind am Mittwoch in Köln persönliche Gegenstände des Modeschöpfers Karl Lagerfeld unter den Hammer gekommen. Die Preise liegen zwischen 50 und 80.000 Euro.

Die Versteigerung am Mittwochabend war die erste Live-Auktion im neuen deutschen Hauptsitz von Sotheby's. Seit vergangenem Jahr residiert das Unternehmen im Palais Oppenheim, einem schlossähnlichen Anwesen am Rhein. Sotheby's ist nach eigenen Angaben das einzige internationale Auktionshaus, das in Deutschland Auktionen durchführt. In Europa ist Köln für Sotheby's der sechste Auktionsstandort, die anderen sind London, Paris, Genf, Zürich und Mailand.