OB Reker dabei, FC ruft zur Teilnahme auf : So soll die Friedensdemo am Rosenmontag in Köln ablaufen

So soll die Friedensdemo am Rosenmontag in Köln ablaufen

Köln Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker wird am Montag bei der Friedensdemonstration des Festkomitees Kölner Karneval in der Innenstadt teilnehmen. Das teilte die Stadt mit. Köln sei auch bereit, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen.

Eigentlich hatte das Festkomitee ein Rosenmontagsfest im Kölner Stadion mit Umzug geplant - wegen Corona war der klassische Umzug in der Stadt abgesagt worden. Unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine wurde am Donnerstag aber auch dieses Fest abgesagt. Stattdessen soll es die Demo in der Innenstadt geben.

Am späten Samstagabend rief der 1. FC Köln „die FC-Familie“ dazu auf, sich „gemeinsam mit den Kölner Bürgerinnen und Bürgern“ an dem Demonstrationszug zu beteiligen.

Der Zug startet nach Angaben des Festkomittes mit einer Kundgebung um 10 Uhr am Chlodwigplatz. Die Demonstrationsstrecke sei dann in großen Teilen identisch mit der ursprünglich geplanten Route des Rosenmontagszuges. Nur in den Fußgängerzonen Schildergasse und Hohe Straße könne keine Versammlung genehmigt werden. Die Strecke läuft über 4,5 Kilometer von der Severinstraße über den Neumarkt, Rudolfplatz und die Ringe in Richtung Mohrenstraße.