Skandal um Gutachten : Erzbistum Köln bestreitet Verzögerung von Anzeige durch Woelki

Köln Das Kölner Erzbistum reagiert mit einer Stellungnahme auf den Vorwurf, eine Anzeige gegen einen unter Missbrauchsverdacht stehenden Priester über Jahre hinweg verzögert zu haben. Kardinal Woelki sei zu keiner Zeit in die strafrechtliche Aufarbeitung eingebunden gewesen.

Das Erzbistum Köln hat Medienberichte zurückgewiesen, der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki habe erst mit vierjähriger Verzögerung einen unter Missbrauchsverdacht stehenden katholischen Priester bei der Justiz angezeigt. "Kardinal Woelki war zu keiner Zeit in die strafrechtliche Aufarbeitung des Falls eingebunden", erklärte die Erzdiözese am Mittwoch in Köln. Die von ihm 2015 eingerichtete "Stabsstelle Intervention" handle unabhängig von der kirchlichen Verwaltung. Allerdings habe der Erzbischof ein Verfahren nach kirchlichem Recht gegen den inzwischen verstorbenen Pfarrer Josef M. eingeleitet.

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf hatte das Verfahren gegen M. im Dezember 2018 eingestellt. Nach den damals geltenden Gesetzen seien alle vor November 1993 begangenen Taten verjährt gewesen, so eine Sprecherin. In der Anzeige des Erzbistums sei es um Taten zwischen 1982 und 1988 gegangen.

Im November 2016 sei der Fall entsprechend den kirchlichen Leitlinien an die Glaubenskongregation in Rom gemeldet worden. Diese habe angewiesen, gegen den seit 2002 im Ruhestand lebenden Geistlichen wegen Alter und Verjährung kein kirchliches Strafverfahren mehr zu führen, aber die beschlossenen Auflagen gegen M. bestätigt. Der Geistliche sei zudem dazu verpflichtet worden, sich an Entschädigungskosten zu beteiligen - laut der "Bild"-Zeitung in Höhe von 5.500 Euro.