Alarm um 10.35 Uhr : Darum heulten in Köln die Sirenen

Darum heulten in Köln die Sirenen

Köln Verwundert haben viele Kölnerinnen und Kölner am Morgen wahrgenommen, wie die Sirenen im Stadtgebiet heulten. Kurz nach dem ersten Alarm kam auch schon die Entwarnung. Was war da los?

Ein Sirenen-Alarm hat am Donnerstagvormittag in Köln für Verunsicherung gesorgt. Um 10.35 Uhr heulten die Sirenen im Stadtgebiet. Etwa fünf Minuten später folgte dann ein lang anhaltender Ton - die Entwarnung. Um 10.42 Uhr bekam die Kölner Bevölkerung dann per NINA-Warnapp mitgeteilt, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. „Es ist zu einer Fehlauslösung der Sirenen im Stadtgebiet Köln gekommen“, heißt es dort. Es bestehe keine Gefahr.