Bilanz der Silvesternacht : Illegale Partys mit Hunderten Teilnehmern in Köln aufgelöst

Foto: dpa/Roberto Pfeil 8 Bilder Silvester 2021 in Köln - Bilder vom Jahreswechsel

Köln Die Kölner Polizei meldet für die Silvesternacht 2021 mehr Einsätze und Straftaten als im Vorjahr. Das Ordnungsamt hat mehrere illegale Partys mit Hunderten Teilnehmern aufgelöst und zwei Clubs geschlossen, die trotz Verbots geöffnet hatten.

Eine illegale Feier im Bauch der Deutzer Rheinbrücke sei ebenso beendet worden wie geheime Raverparties mit mehreren hundert Teilnehmern, teilte die Stadt am Samstag mit. Bei frühlingshaften 13 Grad seien in der Nacht viele Menschen auf der Straße gewesen. Erstmals habe der Ordnungsdienst an Silvester eine Fahrradstaffel eingesetzt. Die habe fliehende „Wildpinkler“ eingefangen, die nun mit Bußgeldverfahren rechnen müssten.

Die Polizei meldete, das mehr Menschen auf den Straßen in Köln unterwegs waren als im Vorjahr. Insgesamt sprachen Polizisten in Köln und Leverkusen bis zum Neujahrsmorgen 79 Platzverweise (Vorjahr: 74) aus und nahmen 18 Personen (Vorjahr 8) in Gewahrsam.

Vom Silvesterabend bis zum Neujahrsmorgen hat die Polizei in Köln und Leverkusen 235 Strafanzeigen (Vorjahr: 34) erfasst. In 69 Fällen laufen die Ermittlungen wegen Körperverletzungsdelikten (Vorjahr: 14). Bislang wurden vier Raubdelikte (Vorjahr: 3) angezeigt. Zudem ermitteln die Polizeibeamten in 28 Fällen wegen Sachbeschädigung (Vorjahr: 3) und in zwei Fällen aufgrund von Sexualdelikten. Hierbei handelt es sich nach ersten Ermittlungen um Belästigungen auf sexueller Basis.

(top/dpa)