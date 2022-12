Silvester 2022 Acht Party-Locations für den Jahreswechsel in Köln

Das neue Jahr naht und der Wechsel will gefeiert werden. Wir haben acht Clubs und Party-Locations in Köln herausgesucht, die nach zwei Pandemie-Jahren wieder so richtig schön aufdrehen. Darunter das Bootshaus, der Club Bahnhof Ehrenfeld und die Wohngemeinschaft. Da sollte für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein. Details und Eintrittspreise finden Sie in der Infostrecke.