Auch keine Wunderkerzen erlaubt : Kölner Dom bekommt feuerwerksfreie Sicherheitszone an Silvester

Kölner Dom bekommt feuerwerksfreie Sicherheitszone an Silvester

Ein Silvester-Feuerwerk in Köln (Archivfoto). Foto: dpa/Christophe Gateau

Köln Rund um den Kölner Dom wird an Silvester wieder eine feuerwerksfreie Zone eingerichtet. Sie gilt sogar für Wunderkerzen.

Der Sicherheitsbereich ist Teil des Silvesterkonzepts, das die Stadt mit der Polizei abgestimmt hat. Die sogenannte böllerfreie Zone gilt demnach am Silvesterabend ab 18 Uhr - Besucher und deren Taschen, Koffer und Rucksäcke werden an verschiedenen Zugängen kontrolliert. „In diesen Bereich dürfen keine Böller, Raketen oder anderes Feuerwerk mitgenommen werden - dazu gehören auch Wunderkerzen“, teilte die Stadt am Mittwoch mit.