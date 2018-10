Sigirino: Bus aus Köln in der Schweiz verunglückt - viele Schüler an Bord

Schwerer Unfall beim Lago Maggiore : Bus aus Köln in der Schweiz verunglückt - viele Jugendliche an Bord

Sigirino Bei einem schweren Unglück mit einem Reisebus aus Köln sind am Sonntag in der Schweiz mindestens 13 Menschen verletzt worden. An Bord waren vor allem Jugendliche auf dem Weg nach Italien.

Alle Insassen seien inzwischen aus dem Bus geholt und in Krankenhäuser gebracht worden, wie der Sprecher der Kantonspolizei sagte. An Bord des Busses waren nach seinen Angaben 25 Menschen. Er korrigierte seine frühere Angaben, dass einer der Insassen ums Leben kam. Offiziell könne die Polizei zunächst drei Schwerverletzte bestätigen, von denen einer äußerst schwer verletzt gewesen sei. Der Busfahrer sei unter den Verletzten, heißt es.

An Bord war nach seinen Angaben eine Gruppe von etwa 16- bis 23-Jährigen sowie drei Betreuer und der Fahrer.

Ein Sprecher des Kölner Busunternehmens sagte im Gespräch mit unserer Redaktion: „Vermutlich hat es sich um eine Schülerfahrt gehandelt.“ Der Deutschen Presse-Agentur sagte er, der Bus sei auf dem Weg nach Assisi in Italien gewesen. Er sei am Samstagabend gegen 22.00 Uhr mit den Passagieren und zwei Fahrern in Köln losgefahren. Die Reisegruppe wollte demnach mehrere Tage in Italien verbringen.

Die Zeitung „Corriere del Ticino“ zeigte mehrere Fotos mit zahlreichen Einsatzwagen und einem weißen Reisebus, der im Bereich der Fahrerkabine schwer beschädigt war.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei rammte der Bus offenbar einen Pfosten. Auf den Fotos ist neben dem Bus der Pfosten einer Anlage mit Verkehrsschildern zu sehen, die sich über die Fahrbahnen spannt. Der Unfall ereignete sich aus zunächst ungeklärter Ursache auf der Autobahn 2 Richtung Süden bei Sigirino, unweit des Sees Lago Maggiore. Die Autobahn wurde gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unglücksursache sind angelaufen. Der für Justiz und Polizei im Kanton Tessin zuständige Regierungsrat Norman Gobbi bedankte sich im Kurznachrichtendienst Twitter bei den Rettungskräften, die sich um die Jugendlichen gekümmert hätten. Er sprach von einem tragischen Unfall.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Textes hieß es, bei dem Unfall sei ein Mensch ums Leben gekommen. Diese Angabe stützte sich auf eine erste Meldung der Schweizer Polizei. Später wurde das jedoch von der Behörde korrigiert: Bei dem Unglück sei niemand gestorben. Wir haben den Text entsprechend geändert.

