Lkw-Fahrverbote, hohe Strafen für Wildpinkler : Köln bereitet sich auf den Karneval vor

Köln Weiberfastnacht und Rosenmontag sind für die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Stadt Großkampftage. In Köln sollen an den Karnevalstagen allein je 1000 Polizeibeamte für Sicherheit sorgen.

Mit Betonsperren, Lkw-Fahrverboten und einem Großaufgebot an Einsatzkräften wollen Polizei und Stadt Köln beim Straßenkarneval für Sicherheit sorgen. Wie in den vergangenen Jahren stocken Polizei, Ordnungsamt und Verkehrsbetriebe ihr Personal von Weiberfastnacht bis Karnevalsdienstag wieder deutlich auf.

Polizei kündigt konsequentes Einschreiten an

An Weiberfastnacht, Sonntag und Rosenmontag werden jeweils mehr als 1000 Polizisten in Köln im Einsatz sein. „Alle Leute, die in Köln friedlich feiern wollen, sind willkommen - alle anderen werden schnell mit uns in Kontakt kommen“, sagt ein Sprecher der Kölner Polizei. Die Bundespolizei will schon bei der Anreise in Zügen kontrollieren. Wer in der Vergangenheit schon einmal durch Gewaltdelikte aufgefallen ist, bekommt ein sogenanntes Bereichsbetretungsverbot. Die neuen Videokameras am Neumarkt, an den Kölner Ringen und auf dem Ebertplatz sollen Gewalttäter abschrecken - und bei der Aufklärung von Taten helfen.

Feuerwehr und Rettungsdienste stocken auf

An Weiberfastnacht und Rosenmontag werden in der Feuerwehrleitstelle fünf zusätzliche Disponenten eingesetzt, um die Masse an Notrufen annehmen und weiterleiten zu können. Feuerwehr und Rettungsdienst verdoppeln ihre Kapazitäten. Alleine an Weiberfastnacht stehen zusätzlich rund 200 Einsatzkräfte mit 70 Fahrzeugen bereit. Mit dem üblichen Regeldienst sorgen somit mehr als 400 Einsatzkräfte an diesem Tag für die Sicherheit der Jecken.

Das Festkomitee Kölner Karneval setzt nach Angaben von Sprecherin Tanja Holthaus auf das „bewährte Sicherheitskonzept“, das mit Polizei und Ordnungsamt festgelegt wurde. „Zusätzlich setzen wir eigenes Sicherheitspersonal auf der Zugstrecke ein, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten“, sagt Holthaus. Bisher liege in diesem Jahr keine außergewöhnliche Situation vor, die zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erfordern würden. „Wir sehen dem Zoch also recht entspannt entgegen und hoffen auf gutes Wetter.“

Glasverbot in Kölner Altstadt, im Kwartier Latäng und in der Südstadt

Von Weiberfastnacht bis Dienstag richtet Köln auch in dieser Session wieder ein Glasverbot ein. Wer eine Flasche oder ein Glas bei sich hat, bekommt an den Kontrollstellen Becher, in die er sein Getränk umfüllen kann.

Hohe Bußgelder für Wildpinkler

Die Stadt Köln fordert alle Feiernden dazu auf, bei Bedarf eine der 700 Toilettenanlagen in der Innenstadt zu nutzen. Die städtischen Toiletten werden wieder mit einheitlichen Hinweisen markiert. Wildpinkeln wird in allen Fällen mit einem Bußgeld geahndet. Wer erwischt wird, muss bis zu 200 Euro zahlen, in besonders schweren Fällen (etwa Pinkeln in einen Sandkasten/auf einem Spielplatz) kann der Betrag auch höher ausfallen.

Anlaufstelle für Frauen

Das „Edelgard mobil“ ist ein Angebot der Kölner Initiative gegen sexualisierte Gewalt und bietet Frauen und Mädchen bei Belästigungen und Übergriffen Beratung und Unterstützung an. Das Mobil steht von Weiberfastnacht bis Dienstag an der Herz-Jesu-Kirche, Zülpicher Platz/Hohenstaufenring. Die Beraterinnen sind auch unter der Telefonnummer 0221/221-27777 erreichbar.

Pferde im Kölner Rosenmontagszug

Dieses Jahr wurde das Verhältnis von Reitergewicht zum Pferdegewicht neu geregelt. Das Gewicht der Reiterinnen und Reiter (inklusive Sattel) darf maximal 20 Prozent des Pferdegewichtes betragen. Auch die Zuglast der Kutschpferde und deren Belastung unter den Bedingungen des Rosenmontagszuges wurden neu geregelt. Die Empfehlung ist, dass das zulässige Gesamtgewicht der Kutsche nicht mehr als das Doppelte des Pferdegewichtes betragen darf.

Für das Jahr 2021 soll anstatt der bisher akzeptierten Gelassenheitsprüfung eine einheitliche Prüfung für den Einsatz von Pferden bei Brauchtumsveranstaltungen erarbeitet werden, die die Pferde speziell auf diese Anforderung, auch eines Rosenmontagszuges, vorbereitet. 2018 war in Köln eine Pferdekutsche durchgegangen, Menschen wurden verletzt. Seitdem wurden die Regeln für den Einsatz der Tiere verschärft.

Lkw-Fahrverbot in der Kölner Innenstadt

Die Stadt Köln verhängt an Weiberfastnacht sowie an den beiden Tagen mit großen Karnevalsumzügen, Sonntag und Rosenmontag, für die Innenstadt ein Fahrverbot für Lastkraftwagen. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Polizei und Stadt Köln hat dies – wie schon in den vergangenen Jahren – aufgrund der Anschläge in Nizza und Berlin im Jahr 2016 festgelegt, um die Sicherheit der Besucher und Zugteilnehmer zu erhöhen. Das Fahrverbot gilt für Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen.

Weniger E-Scooter in der Stadt

Köln reduziert zu Karneval die Zahl der E-Scooter in der Innenstadt. Gegen die Anbieter seien Ordnungsverfügungen erlassen worden, wonach die Roller in einem großen Teil der City weder angeboten noch endgültig abgestellt werden dürften, teilte die Stadt mit. Zudem habe man die Firmen verpflichtet, die Roller einzusammeln, sollten sie Nutzer trotz des Verbots in den verbotenen Bereichen abstellen. Gleiches gilt für Anbieter von Leihfahrrädern. Die Verfügung gilt von Weiberfastnacht bis einschließlich Rosenmontag.

Köln will damit unter anderem Stolperfallen vermeiden. Darüber hinaus sei man mit den Anbietern im Gespräch, während des Karnevals im ganzen Stadtgebiet freiwillig auf Scooter und Mieträder zu verzichten - auch, um Unfälle unter Alkoholeinfluss zu vermeiden.