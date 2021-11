Erzbischof als Zeuge : Kölner Priester kommt wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht

Köln Wegen sexuellen Missbrauchs muss sich ein Priester vor dem Landgericht Köln verantworten. In dem Fall, der bereits seit über zehn Jahren bekannt ist, werden auch dem Hamburger Erzbischof Stefan Heße Fehler vorgeworfen.

Am 23. November muss sich ein 70-jähriger katholischer Priester wegen sexuellen Missbrauchs vor dem Landgericht Köln verantworten. In dem Prozess soll auch der Hamburger Erzbischof Stefan Heße als Zeuge aussagen, der ehemals Personalverantwortlicher im Erzbistum Köln war.

Dem früheren Pfarrer Hans U. wird vorgeworfen, sich zwischen 1993 und 1999 in 31 Fällen an seinen drei minderjährigen Nichten vergangen zu haben. Davon sollen drei Taten schwere Fälle gewesen sein. Er war damals als Seelsorger in Gummersbach tätig.

Die mutmaßlichen Taten des Priesters waren bereits Thema in dem im März veröffentlichten Missbrauchsgutachten für das Erzbistum Köln, das Heße Fehler im Umgang mit dem Fall vorwirft. Erste Anschuldigungen und Ermittlungen gegen U. gab es demnach bereits vor elf Jahren. Im Juni 2010, so heißt es, soll eine der Nichten Anzeige erstattet haben. Die Staatsanwaltschaft nahm daraufhin ein Ermittlungsverfahren auf.

Das Erzbistum Köln erfuhr durch einen anonymen Brief von dem Verfahren. Der damalige Erzbischof Joachim Meisner entschied zunächst pflichtgemäß, U. von seiner Tätigkeit als Krankenhausseelsorger zu beurlauben. Personalchef Heße lud den damaligen Pfarrer zu einem Gespräch und überreichte ihm seine Entpflichtungsurkunde. In einer von Heße unterzeichneten, handschriftlichen Notiz seiner Sekretärin ist niedergeschrieben, dass der Beschuldigte alles erzählt habe. Und weiter: „Es wird von uns kein Protokoll hierüber gefertigt, da dieses beschlagnahmefähig wäre. Es bestehen lediglich eigene handschriftliche Notizen, die notfalls vernichtet werden können.“

Heße kann sich nicht erinnern, sein Einverständnis zu einem solchen Vorgehen gegeben zu haben. Wie seine Unterschrift unter die Notiz gelangt sei, könne er sich nicht erklären, sagte er den Gutachtern. Möglicherweise sei an jenem Tag viel zu tun gewesen. Laut Heße hat der Pfarrer, den er als "sehr unangenehm" in Erinnerung hat, die Taten in dem Gespräch gar nicht gestanden, sondern alle Vorwürfe von sich gewiesen. Ob das tatsächlich so war, lässt sich angesichts des fehlenden Protokolls nicht klären.