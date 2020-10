18-Jährige in Belgien verschleppt : Kölner SEK beendet mutmaßliche Entführung

Die Kölner Polizei befreite die 18-Jährige am Montagmittag, Foto: dpa/Fabian Strauch

Köln/Bonn Ein Sondereinsatzkommando der Kölner Polizei hat am Montagmittag die Wohnung eines 36 Jahre alten Mannes in Bad Godesberg gestürmt. Er soll in der Nacht zu Montag eine 18-Jährige in Belgien in sein Auto gezogen und in seine Wohnung verschleppt haben.

Ein Spezialeinsatzkommando hat am Montagmittag einen 36 Jahre alten Mann in einem Haus in Bad Godesberg festgenommen. Das berichten Kölner Polizei und Bonner Staatsanwaltschaft übereinstimmend. Er steht im Verdacht, in der Nacht zu Montag in Belgien eine 18-Jährige in ein Auto gezogen und nach Bonn verschleppt zu haben.

Gegen 3.30 Uhr hatte das Bundeskriminalamt die Polizei Köln über den Vorfall informiert. Diese habe dann die Einsatzführung übernommen, teilte die Polizei mit. Fahnder hätten dann schnell die Spur nach Bonn entdeckt. Hier seien die Einsatzkräfte dann sowohl auf den Tatverdächtigen als auch auf die 18-Jährige gestoßen.

Derzeit laufen in Köln die Vernehmungen der beiden Beteiligten. Nähere Information zu den Hintergründen der Tat wollen Polizei und Staatsanwaltschaft frühestens am Dienstag bekannt geben.

(th)