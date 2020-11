Schwerer Unfall in Köln : 88-Jährige stirbt nach Kollision mit Müllwagen

Schwerer Unfall in Köln

Köln Nach einem schweren Unfall in Köln am Freitag ist eine 88-jährige Fußgängerin im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Die Frau war von einem Müllwagen auf der Straße erfasst worden.

Nach einer Kollision mit einem Müllwagen in Köln ist eine 88 Jahre als Fußgängerin im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlag die Frau noch am Freitag ihren Verletzungen.