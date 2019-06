15-Jährige schaut nach vorne : Schwer verletztes Opfer des Geiselnehmers von Köln ist nicht wütend

Acht Monate nach der Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof geht es der Jugendlichen, die damals schwere Verbrennungen erlitt, wieder besser. Auf den vermutlich psychisch kranken Täter verspüre sie keine Wut.

Die Schülerin aus Hennef bei Bonn war am 14. Oktober 2018 in einem Schnellrestaurant im Kölner Hauptbahnhof, als der Täter dort Benzin ausschüttete und es anzündete. Danach nahm der 55-Jährige in der Bahnhofs-Apotheke eine Geisel. Ein Spezialeinsatzkommando schoss den Syrer nieder, er liegt heute wegen schwerer Kopfverletzungen in einer neurologischen Fachklinik, der Haftbefehl wurde zunächst aufgehoben. Seinem Opfer geht es besser. „Ich kann gehen, laufen, Sport machen“, sagte die heute 15-Jährige dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.