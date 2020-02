Starker Wind in der Domstadt : Auch Schull- un Veedelszüge in Köln komplett abgesagt

Köln Lange wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell: Sämtliche Schull- un Veedelszöch in Köln fallen dem Sturm zum Opfer.

Wegen des starken Windes sind am Sonntag die beliebten Schull- un Veedelszöch in Köln kurzfristig abgesagt worden. „Um alle Teilnehmenden und alle Jecken am Zugweg zu schützen, können die Zöch nicht stattfinden“, teilte die Stadt mit. Immer wieder hätten sich durch den starken Wind Verkleidungen gelöst und in den Zugweg geragt. Zuvor war bereits das beliebte Kö-Treiben in Düsseldorf abgesagt worden.