Neumarkt in Köln : Polizei meldet Schüsse in Arztpraxis - SEK rückt an

Köln Am Neumarkt in Köln gibt es am Donnerstagvormittag einen größeren Polizeieinsatz. Erst fielen Schüsse in einer Arztpraxis, nun ist ein Spezialeinsatzkommando in der Innenstadt im Einsatz.

Eine Frau soll am Vormittag Schüsse in der Arztpraxis abgegeben haben. „Bei der Waffe handelt es sich um eine Schreckschusspistole“, sagte ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion. Ersten Informationen nach sollen zwei Menschen durch den lauten Knall verletzt worden sein.

Die Tatverdächtige war zunächst auf der Flucht, um 12.15 Uhr meldete die Polizei, dass sie sich in einer Wohnung in der Kölner Innenstadt befinde. Polizisten sperrten die Umgebung ab, ein Spezialeinsatzkommando wurde hinzugezogen.

Der Einsatz dauert an, mehr dazu in Kürze.

