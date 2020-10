Anwohner meldete Schüsse : Unbekannter schießt auf Wettbüro in Köln

Unbekannter schießt auf Wettbüro in Köln

Die Polizei konnte am Ort des Geschehens nur Einschusslöcher feststellen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Köln Die Kölner Polizei ist in der Nacht zu Samstag zu einem Wettbüro im Stadtteil Vingst ausgerückt. Anwohner hatten Schüsse gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten Einschusslöcher in der Scheibe fest.

Schüsse auf ein Wettbüro haben die Kölner Polizei in der Nacht zu Samstag in Alarmbereitschaft versetzt. Gegen drei Uhr nachts hatte ein Anwohner Schussgeräusche im Stadtteil Vingst gemeldet.

„Als die Kollegen daraufhin am Ort des Geschehens ankame“, haben sie Einschusslöcher an einem Wettbüro festgestellt“, sagte ein Polizeisprecher unserer Redaktion. „Die Räumlichkeiten standen zu dem Zeitpunkt leer.“ Es sei also niemand verletzt worden.