Schlägerei auf A555 bei Köln sorgt für Vollsperrung : „Und dann flogen auch schon rasch die Fäuste und es floss Blut“

Köln Die A555 musste am Samstag zwischen Köln-Rodenkirchen und Godorf voll für den Verkehr gesperrt werden. Der Grund: Zwei Autofahrer hatten sich dort auf dem Standstreifen geprügelt. Wie es zu dieser handfesten Auseinandersetzung kommen konnte.

Aus einem mehr als ungewöhnlichen Grund musste am Samstagnachmittag die A 555 zwischen Köln-Rodenkirchen und Godorf für rund eine Viertelstunde komplett gesperrt werden: Zwei Autofahrer hatten sich laut eines leitenden Beamten der Leitstelle der Kölner Polizei auf dem Standstreifen in Richtung Bonn geprügelt.

Und nun folgte das, was selbst erfahrene Polizisten staunen ließ: Beide verabredeten sich wohl spontan und wild gestikulierend auf dem Standstreiten anzuhalten und den Streit auszutragen. „So etwas habe ich bislang noch nicht erlebt“, gestand der Leitstellenbeamte. Denn in dem Fall galt das Motto gesagt, getan: „Die beiden Männer stoppten auf dem Standstreifen, wenige hundert Meter entfernt vor der Ausfahrt Godorf. Und dann flogen auch schon rasch die Fäuste und es floss Blut.“.

Medienberichte, dass mindestens zehn Personen an der Prügelei beteiligt gewesen sein sollen und es mehrere Verletzte gab, konnte die Kölner Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion nicht bestätigen. Jedoch kann die Polizei nicht ausschließen, dass sich auch noch weitere Personen aus den beiden Fahrzeugen in der ein oder anderen Form in den Streit eingemischt hatten. So soll noch ein Auto gehalten haben, in dem Angehörige beziehungsweise Freunde des Fahrgastes oder des Taxifahrers gesessen haben. „Ursächlich für die Prügelei waren aber allein der Taxifahrer und der Fahrer des BMW“, stellte der Leitstellenbeamte klar.