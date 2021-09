Song Ode Cologne : Sänger Max Mutzke schreibt Köln eine musikalische Liebeserklärung

Köln Den Start seiner Karriere sieht Sänger Max Mutzke in Köln. Damals sei dort für ihn mit seinem Auftritt bei Stefan Raab alles losgegangen. Auch heute noch verbinde ihn viel mit der Stadt am Rhein.

Der Sänger Max Mutzke hat der Stadt Köln eine ganz besondere Liebeserklärung gewidmet: In der Nummer „Ode Cologne“ besingt er seine Geschichte mit der deutschen Großstadt. „Die Stadt Köln steht wie keine andere für krasse Neuanfänge“, sagte der 40-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. So habe für ihn damals alles in Köln begonnen bei TV Total mit Stefan Raab zusammen.