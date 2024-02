Rosenmontagszug 2024 Besorgter Selenskyj, Ampeltheater und aufgeblasene AfD – Köln zeigt Persiflagewagen

Ukraines Präsident Selenskyj, der sich mit sorgenvollem Blick fragt: „To be or NATO be“? Sahra Wagenknecht im Spagat vom linken bis zum rechten Rand und Kanzler Scholz, der als Faultier im Baum döst: Das Festkomitee Kölner Karneval hat am Dienstag beim traditionellen Richtfest in der Wagenbauhalle in Braunsfeld die Persiflagewagen für den Rosenmontagszug präsentiert.