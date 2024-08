Maßnahmen der Dombauhütte Rosa Ketten am Kölner Dom – was es damit auf sich hat

Die wenigen Momente, wenn mal kein Baugerüst am Dom hängt, sind so selten, dass eine KI-generierte Briefmarke den Dom mit Gerüst zeigte. Schon seit einiger Zeit hängen am Dom rosa Ketten, die aktuell wieder abgebaut werden. Ihre Farbe sei aber keine willkürliche Entscheidung, so der stellvertretende Dombaumeister Albert Disterath gegenüber dem „Kölner Stadtanzeiger“. Vielmehr markiere der Hersteller der Ketten damit, welche Last die Kettenglieder tragen können.