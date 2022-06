Raubtier-Zuwachs : Ringelschwanzmungos im Kölner Zoo haben Nachwuchs bekommen

Die junge Mungodame „Izani“ (l) sitzt neben einem erwachsenem Ringelschwanzmungo im Zoo in einem Gehege. Foto: dpa/Sascha Thelen

Köln Die kleine „Izani“ ist Mitte März geboren und hat jetzt ihren Namen bekommen. Die Raubtiere sind für ihren buschigen, mit dunklen Ringen versehenen Schwanz bekannt.

Die Ringelschwanzmungos im Kölner Zoo haben Nachwuchs bekommen: Seit Mitte März wuselt dort die kleine „Izani“ herum. Um die in der frühen Phase sensible Mutter-Kind-Beziehung nicht zu stören, hätten die Tierpfleger erst jetzt die Geschlechtsbestimmung vorgenommen und dem weiblichen Jungtier seinen Namen gegeben, teilte der Zoo am Donnerstag mit.