Revision gescheitert : Rizin-Bombenbauer aus Köln rechtskäftig verurteilt

Für den Bau einer Bombe mit dem biologischen Kampfstoff Rizin in Köln ist ein 31-jähriger Islamist zu zehn Jahren Haft verurteilt worden (Archivbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

Das Urteil gegen den Rizin-Bombenbauer aus Köln ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof verwarf die Revision des Angeklagten Sief Allah H. bereits am 24. November als unbegründet, wie das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf am Donnerstag mitteilte.

Der damals 30-jährige Tunesier und seine 43 Jahre alte deutsche Ehefrau stellten laut Anklage eine biologische Waffe aus dem Pflanzengift Rizin her und planten einen Anschlag an einem belebten Ort in Deutschland. Das Paar hatte demnach rund 84 Milligramm Rizin aus Rizinussamen gewonnen. Im Fall von Yasmin H., die im Juni zu acht Jahren Haft verurteilt wurde, steht die Revisionsentscheidung laut OLG noch aus.