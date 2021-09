Mit Flaschen beworfen : Rettungskräfte und Polizei bei mehreren Einsätzen in Köln angegriffen

Rettungskräfte sind am Wochenende in Köln mehrfach angegriffen worden. Foto: dpa

Köln In Köln hat es am Wochenende heftige Randale gegeben. Polizisten und Rettungssanitäter wurden mehrfach mit Flaschen beworfen und massiv beleidigt.

Rettungskräfte der Feuerwehr sind bei einem Einsatz in Köln am frühen Samstagmorgen mit einer Flasche beworfen worden. Ein Unbekannter habe die Glasflasche aus einer Gruppe heraus auf die Sanitäter geworfen, die gerade einen Verletzten versorgten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Flasche sei vor den Einsatzkräften zersplittert, verletzt wurde niemand. Anschließend sei der Tatverdächtige mit seinen Begleitern geflohen.

Auch am Sonntag wurden laut Polizeiangaben Rettungskräfte bei einem Einsatz mit Flaschen beworfen. Die Sanitäter seien im Schritttempo unterwegs zu einem Einsatz in einer Fußgängerzone gewesen, als Unbeteiligte Glasflaschen auf das Fahrzeug warfen und gegen die Wände schlugen und traten.

Bereits am Freitag hatten Unbekannte an der Kölner Universität ebenfalls Flaschen in Richtung von Sicherheitspersonal und Polizisten geworfen. Der Sicherheitsdienst hatte zuvor über den Notruf rund 200 Menschen auf dem Gelände gemeldet, die zum Teil versuchten, auf ein Baugerüst an der Rückseite des Hauptgebäudes zu klettern. Die Polizei räumte den Bereich und erteilte Platzverweise. Ein 26-Jähriger, der nicht gehen wollte, musste über Nacht in Gewahrsam.