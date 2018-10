Restaurants in der Kölner Altstadt – das sind die Top-Restaurants

Restaurant-Tipp 3: Peters Brauhaus

Peters Brauhaus ist so gut, dass es auch im Guide Michelin empfohlen wird. In typischer Kölner Manier wird hier deutsche Küche mit Kölsch serviert. Durch das Kunstfenster an der Decke und die rustikale Einrichtung gilt es als eines der schönsten Brauhäuser in Köln. Das Brauhaus finden Sie zwischen dem Alten Markt, dem Kölner Dom und dem Rhein mitten in der historischen Altstadt.