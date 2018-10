Das ist in Köln wirklich eine Leistung, denn neben diesem Burgerladen gibt es mit den Beef Brothers und Bunte Burger harte Konkurrenz. Probieren Sie unbedingt den Burger der Woche – mit diesen Eigenkreationen zeigt das Team der fetten Kuh, wie kreativ Burger doch sein können. Das Restaurant liegt in der Kölner Altstadt-Süd. Sie erreichen es am besten per U-Bahn nach einem kurzen Fußmarsch von der U-Chlodwigplatz.



Foto: CC BY Robert Brands 2.0