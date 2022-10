Mitarbeiterin von Kölner Ausländeramt festgenommen : Razzia gegen mutmaßliche Schleuser in Nordrhein-Westfalen

Razzia gegen mutmaßliche Schleuser in Nordrhein-Westfalen

Köln Mit einer Razzia sind Ermittler in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag gegen mehrere mutmaßliche Schleuser vorgegangen. Zwei Männer und eine Frau wurden festgenommen. Unterstützung erhielten die Schleuser offenbar von einer Mitarbeiterin des Kölner Ausländeramts.

Mit einer Razzia sind Ermittler in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag gegen mehrere mutmaßliche Schleuser vorgegangen. Es seien in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei zwölf Wohnungen und Büroräume von elf Beschuldigten im Raum Köln, Gelsenkirchen und im Großraum Limburg durchsucht worden, teilte die Kölner Staatsanwaltschaft mit. Zwei Männer und eine Frau seien auf der Grundlage von Haftbefehlen festgenommen worden.