„Cologne Naked Bike Ride“ : Radfahrer demonstrieren halbnackt in Köln für mehr Sicherheit

Köln Mit mit viel nackter Haut und großer Botschaft sind Fahrradfahrer für mehr Schutz im Straßenverkehr durch Köln geradelt. Nach Angaben der Organisatoren beteiligten sich bei teils starkem Regen rund 150 Menschen an der Aktion am Donnerstagabend.

In der Stadt am Rhein sei die Situation auf den Straßen „besonders dramatisch“, betonte Symanski. Seit 2015 seien etwa 50 Menschen, die auf dem Fahrrad saßen oder zu Fuß waren, gestorben. Die Fahrraddemo und der Appell richteten sich in erster Linie an die Verwaltung und die Politik. Die Veranstalter wollten nach eigenen Angaben keine Autofahrer beschimpfen, sondern „gemeinsame Wege“ finden.