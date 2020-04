Prozess in Köln : Mann soll Partnerin angezündet haben - „Sie ist mein Alles“

Köln Im Juli vergangenen Jahres steht ein Auto in Köln nach einem Unfall in Flammen, Fahrer und Beifahrerin werden schwer verletzt. Erst später stellt sich heraus: Der Fahrer ist absichtlich gegen einen Baum gefahren. Seine Partnerin kam fast ums Leben. Nun steht der Mann vor Gericht.

Die Blicke des Angeklagten Jawad S. suchen am Dienstagvormittag den Gerichtssaal ab, dann erblickt er seine ehemalige Lebensgefährtin und bricht in Tränen aus. Die 31-Jährige tritt als Nebenklägerin im Prozess gegen Jawad S. auf. Sie trägt lange, schwarze Kompressionshandschuhe, in ihrem Gesicht sind Brandnarben.

Die Staatsanwaltschaft wirft Jawad S. vor, seine Partnerin „in die Gefahr des Todes“ gebracht zu haben und dafür verantwortlich zu sein, dass die junge Frau dauerhaft entstellt ist. Der 36-Jährige ist wegen Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Er soll am frühen Morgen des 13. Juli vergangenen Jahres mit dem Kleinwagen seiner Partnerin absichtlich in Köln gegen einen Baum gefahren sein, um einen Unfall vorzutäuschen. Seine Freundin saß auf dem Beifahrersitz und war laut Anklage stark alkoholisiert. Jawad S. soll ausgestiegen sein und Benzin im Auto verschüttet haben. Er soll auch seine Freundin mit Benzin überschüttet und es mit einem Feuerzeug entzündet haben. Ihr Körper fing sofort Feuer. Jawad S. soll sie nach einigen Minuten aus dem brennenden Auto gezogen und auf die andere Straßenseite getragen haben. Passanten alarmierten damals den Rettungsdienst.

Die 31-Jährige erlitt schwerste Verbrennungen, 41 Prozent ihrer Haut waren verbrannt. Sie lag in einer Duisburger Spezialklinik fünf Wochen im Koma und musste danach weitere vier Wochen in der Klinik behandelt werden.

Jawad S. lässt seinen Verteidiger Bernhard Scholz am ersten Prozesstag eine Erklärung verlesen. „Mein Mandant räumt ein, dass er den Unfall absichtlich herbeigeführt hat“, sagt der Rechtsanwalt. Zuvor habe Jawad S. Benzin in Flaschen abgefüllt und den Inhalt nach dem Unfall im Auto vergossen haben. Der Angeklagte bittet darum, etwas ergänzen zu dürfen. „Ich habe keinen Tropfen auf sie geschüttet“, sagt er und deutet auf seine Ex-Partnerin. Dieser Punkt ist ihm so wichtig, dass er ihn einige Male wiederholt. „Wir haben verstanden, was Sie sagen wollen“, sagt die Vorsitzende Richterin. Zum Motiv für den fingierten Unfall macht er keine Angaben, er will sich an einem der nächsten Verhandlungstage aber nochmal äußern.