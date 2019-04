Kölner Landgericht : „Ich schäme mich für diesen Staat“ – Richter entschuldigt sich bei Angeklagtem

Köln Beim Christopher Street Day 2016 in Köln soll Sven W. Widerstand gegen Polizisten geleistet haben. Nach einem denkwürdigen Verfahren wollte sich der Richter beim Angeklagten entschuldigen und sagte: „Ich schäme mich für diesen Staat“.

Ein Aufsehen erregendes Verfahren ist am Freitag am Kölner Landgericht zu Ende gegangen: Angeklagt war der 27-jährige Sven W. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, falscher Verdächtigung und Beleidigung. Es ging um einen Vorfall nach dem Christopher Street Day am 3. Juli 2016 in Köln. Der Freispruch W.s aus dem vergangenen Mai wurde aufrechterhalten, die Berufung der Staatsanwaltschaft verworfen. Stattdessen machte der Vorsitzende Richter den beteiligten Polizisten schwere Vorwürfe.