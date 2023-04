Mehrere Männer vor Gericht Angriff auf Mann jüdischen Glaubens – Prozess in Köln gestartet

Den Angeklagten wird vorgeworfen, am 20. August 2021 den jungen Kippa-Träger im Kölner Kaiser-Wilhelm-Park geschlagen und getreten zu haben. Rettungskräfte hatten das schwer verletzte Opfer unter anderem mit einem Jochbein-Bruch und Verletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei kam den mutmaßlichen Tätern durch die Auswertung einer Videoüberwachung auf die Spur. Zudem soll einer der Täter dem Opfer die Kippa gestohlen haben.