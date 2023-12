Prozess in Köln startet Mann soll Leiche in Gully versteckt haben

Ein 41-Jähriger soll im März einen Mann mit einem Messer getötet und anschließend die Leiche in einen Gullyschacht gelegt und mit Split bedeckt haben. Ab Dienstag steht der 41-Jährige wegen Totschlags vor dem Kölner Landgericht. Neben einem Schuldspruch und einer Verurteilung könnte am Ende des Prozesses aber auch seine dauerhafte Unterbringung in einer Psychiatrie stehen.