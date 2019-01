Totschlagsprozess gegen Koch in Köln : „Erfahrung mit dem Zerlegen von Fleisch“

Der Angeklagte (r.) bei Prozessauftakt neben seinem Verteidiger Raphael Botor im Kölner Landgericht (Archivfoto). Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Ein chinesischer Koch soll seinen Kollegen in Köln getötet und die Leiche zerstückelt haben. Im Prozess schweigt der 37-Jährige beharrlich. Der Staatsanwalt ist aber von der Schuld des Angeklagten überzeugt und fordert neuneinhalb Jahre Haft.

Was geschah in der Nacht vom 8. auf den 9. Juli 2016 in der Wohnung über einem Chinarestaurant im Kölner Eigelstein-Viertel? Der Staatsanwalt im Totschlags-Prozess gegen einen 37 Jahre alten Koch ist überzeugt: Jitao W. hat in jener Nacht seinen Kollegen und Mitbewohner getötet, die Leiche mit „verschiedenen Messer- und Sägewerkzeugen“ zerteilt und die Einzelteile im Rhein und einem Wäldchen in Köln entsorgt. Kinder entdeckten den Torso im Rhein und zehn Monate später den Schädel und Arm- und Beinknochen im Wald.

Der Prozess gegen Jitao W. vor dem Kölner Landgericht hat im Oktober vergangenen Jahres begonnen und geht nun mit den Plädoyers in die Schlussphase. Der Angeklagte schweigt am Freitag in seinem letzten Wort – so wie er es drei Monate lang getan hat. Bei seiner Festnahme hatte er einem Polizisten gesagt: „Ich möchte nur sagen, dass ich ihn nicht getötet habe.“ Klar war also von Anfang an, dass es ein Indizienprozess werden würde.

Dutzende Zeugen waren im Verfahren vor der 5. Großen Strafkammer geladen, die Ermittlungsakten sind 2000 Seiten stark. Sogar die Mutter des 28 Jahre alten getöteten Kochs war aus China angereist. Ihr hatte das Opfer am Telefon von den vielen Streits mit Jitao W. erzählt. „Aber er kann mich ja nicht totschlagen“, soll er ihr gesagt haben.

Fest steht, dass die beiden Spezialitätenköche in der Küche immer wieder aneinander gerieten, „Streitigkeiten wegen Kleinigkeiten im Küchenablauf“, sagt der Staatsanwalt. Am 7. Juni 2016 prügelten die beiden sich mitten auf der Straße, Zeugen sagten, Jitao W. sei deutlich unterlegen gewesen. Eine Nacht später war sein Kollege spurlos verschwunden. Einen Flug nach China im Juli trat er nicht an. Seine Chefin wunderte sich, ahnte jedoch nicht, dass einer ihrer besten Köche da längst tot war. Zwar war der Torso im Rhein da schon aufgetaucht, die Ermittler konnten den Toten aber erst identifizieren, nachdem die übrigen Leichenteile entdeckt worden waren.

Ein winziges Fingernagel-Stück führte die Ermittler auf die Spur von Jitao W. Sie hatten es in einem Handtuch gefunden, das mit dem Torso in einem blauen Müllsack war. Da die beiden sich ein Bad geteilt haben, wäre der Nagel noch kein eindeutiger Beweis für W.s Täterschaft – „aber der Fund verringert den Personenkreis der Verdächtigen ganz erheblich“, wie der Staatsanwalt sagt. Diejenigen, die sonst noch Zugang zum Bad hatten, hatten aber nie Streit mit dem Opfer, ein Motiv habe nur Jitao W. gehabt. Der Staatsanwalt fordert neun Jahre und sechs Monate Haft für den Angeklagten.

Jitao W.s Verteidiger Raphael Botor will einen Freispruch für seinen Mandanten. Die Fakten seien nicht eindeutig genug und zu viele Fragen offen. Botor nennt etwa den zeitlichen Aspekt: „Töten, zerlegen, saubermachen“ – das sei im angenommenen Tatzeitraum von wenigen Stunden nicht ohne Spuren machbar. „Und wie soll er die Leichenteile entsorgt haben?“, fragt er. W. habe weder ein Fahrrad noch ein Auto, würde sich in Köln außerdem nicht auskennen, weil er nach der Arbeit fast nur in seinem Zimmer vor dem Fernseher gesessen habe. Auch am Motiv mangelt es nach Auffassung des Verteidigers. Das Opfer wollte für mehrere Monate nach China, hätte danach in einem anderen Kölner Restaurant angefangen – die beiden hätten also gar nicht mehr zusammen arbeiten müssen.

„Als chinesischer Koch hat der Angeklagte durchaus Erfahrung mit Messern und dem Zerlegen von Fleisch“, sagt der Staatsanwalt. Doch Anwalt Botor erwidert: „Hatte er nicht. Die haben im Restaurant alles als Filets bekommen.“