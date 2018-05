Prozess in Köln: Philip Gogulla zieht gegen Kölner Haie vor Gericht

Köln Der Eishockey-Spieler Philip Gogulla ist gegen seinen Club vor Gericht gezogen. Die Haie wollen den Stürmer in der nächsten Saison nicht mehr einsetzen, obwohl sein Vertrag noch läuft.

Gogulla will nun gerichtlich durchsetzen, dass er wieder am Training der Haie teilnehmen darf. Das startet im August, im Moment ist spielfreie Phase. Der KEC wird vor Gericht von Rechtsanwalt Jörg Laber vertreten. Der stellt zu Beginn der Verhandlung klar, dass Gogulla nicht freigestellt oder suspendiert wurde, wie es im Vorhinein hieß, man aber eben nicht mehr „mit ihm plane“.

Team-Kamerad Lalonde zog auch vor Gericht

DEG hat Interesse an Gogulla

Die Düsseldorfer EG hat Interesse an dem gebürtigen Düsseldorfer bekundet. „Die wollen ihn verpflichten“, sagt Anwalt Laber. Gogulla ist seit 14 Jahren bei den Kölner Haien, mit einem Jahr Unterbrechung in den USA. Er machte 740 DEL-Spiele für den Club und ist mit 182 Toren Rekordtorschütze. Zuletzt ließen seine Leistungen aber nach. Als die Führung ihm am 27. März mitteilte, ihn nicht mehr einsetzen zu wollen, äußerte Gogulla sich gegenüber einer Journalistin, die vor dem Haie-Zentum in Köln-Deutz gewartet hatte. Er sagte ihr unter anderem: „Ich habe einen Vertrag und gehe davon aus, dass ich hier sein werde.“ Er sei ein sehr guter Eishockeyspieler und wolle das in der kommenden Saison auch wieder zeigen.