Prozess in Köln : Neues Strafmaß nötig nach Überfall auf Kinderbett-Verkäuferin

Köln Ein 60 Jahre alter Mann war vom Landgericht Köln wegen versuchter schwerer sexueller Nötigung und gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hatte das verhängte Strafmaß von viereinhalb Jahren jedoch wieder aufgehoben.

Laut Urteil hatte der Angeklagte sich auf die Kinderbett-Anzeige der damals 41-Jährigen gemeldet. Bei dem verabredeten Verkaufstermin in der Wohnung der Mutter von zwei Kindern in Köln griff er sie hinterrücks mit einem Messer an und verletzte sie lebensgefährlich. Am Donnerstag sagte die Frau unter Ausschluss der Öffentlichkeit erneut vor Gericht aus.