Prozess in Köln Mann wegen Säureangriffs auf Ex-Partnerin vor Gericht

Der Angeklagte und die Frau sollen von 2022 an ein Paar gewesen sein. Als die Frau jedoch vom Drogenmissbrauch des Angeklagten erfahren habe, habe sie sich getrennt und ihn 2023 ihrer Wohnung verwiesen. Der Angeklagte habe daraufhin die Bundesrepublik zunächst verlassen. Ab Herbst 2023 habe er seiner Ex per Internet-Chat Rache für die als Kränkung empfundene Trennung angedroht und angekündigt, „er selbst oder von ihm beauftragte Personen, würden die Geschädigte aufsuchen, sie mit Messern verletzten und mit Säure übergießen oder sogar töten“. Nach seiner Wiedereinreise in die Bundesrepublik habe sich der Angeklagte eine Flasche mit hochkonzentrierter Schwefelsäure besorgt und seine Drohung in die Tat umgesetzt.