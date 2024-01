Prozess am Kölner Landgericht Leiche in Gullyschacht versteckt – 41-Jähriger verurteilt

Das Gericht ordnete zusätzlich die Unterbringung des an einer paranoiden Schizophrenie erkrankten Angeklagten in einer Psychiatrie an. Laut Urteil schlug der Italiener sein Opfer zunächst im Streit nieder und stach anschließend 25 Mal in Tötungsabsicht zu. Das Opfer starb noch am Tatort.