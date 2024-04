Prozess in Köln Enttäuschung über Hochzeitsfotos rechtfertigt kein Schmerzensgeld

Die bloße Enttäuschung über die Leistung eines Hochzeitsfotografen löst keinen Anspruch auf Schmerzensgeld aus. Das führte das Landgericht in Köln in einem Beschluss aus und bestätigte damit eine Entscheidung der Vorinstanz (Az. 13 S

36/22), wie das Gericht am Dienstag mitteilte.