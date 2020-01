Prozess in Köln : Dreieinhalb Jahre Haft für tödlichen Schuss mit Pfefferspray-Pistole

Köln Das Kölner Landgericht hat einen 26-Jährigen am Mittwoch zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Auslöser war ein Nachbarschaftsstreit um demolierte Autos.

Hintergrund der Tat war eine Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in der Nachbarschaft. Laut Urteil hielt der Angeklagte das spätere Opfer für den Verursacher. Um Beweise gegen ihn zu sammeln, hatte der Angeklagte am Tattag dessen Haus beobachtet und fotografiert. Dadurch fühlte sich der 30-Jährige provoziert und versetzte dem Angeklagten zwei Faustschläge. Dieser gab daraufhin zunächst einen Schuss auf den Oberkörper seines Kontrahenten ab, wobei er laut Urteil in Notwehr handelte.