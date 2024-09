Neuer Prozess Autofahrerin auf A3 bei Köln von Betonplatte erschlagen – Pfusch am Bau die Ursache?

Vor dem Kölner Landgericht hat ein Prozess um den Tod einer Autofahrerin durch eine abgestürzte Betonplatte noch einmal von vorn begonnen. Die Frau war im November 2020 auf der A3 in ihrem Kleinwagen von dem tonnenschweren Lärmschutzelement erschlagen worden und noch am Unglücksort gestorben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Pfusch am Bau Ursache für den Tod der 66-Jährigen war.