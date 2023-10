Prozess in Köln Verwahrloste Welpen in Wohnung – Geldstrafen für Paar

Nach dem Hinweis einer Tierschützerin klingelten Polizisten im Dezember 2021 bei einem Paar im Kölner Stadtteil Kalk. In der Wohnung entdeckten sie 16 Hundewelpen, ohne Futter, ohne Wasser, zusammengepfercht in Katzentransportboxen. Die Tierschützerin hatte sich auf eine Anzeige des Paares gemeldet, in der die kleinen Französischen Bulldoggen zum Kauf angeboten worden waren. Weil ein ähnlicher Anzeigentext mit unterschiedlichen Hunden auf mehreren Portalen auftauchte, vermutete sie illegalen Welpenhandel und gab sich als Interessentin aus. Die Polizei beschlagnahmte die Hunde und brachte sie ins Tierheim.