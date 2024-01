Neues Schutzkonzept Polizei stellt Zugangskontrollen am Kölner Dom ein

Rund zwei Wochen nach dem Beginn zusätzlicher Schutzmaßnahmen am Kölner Dom wegen eines Terroralarms will die Polizei ihre Zugangskontrollen zu der Kathedrale wieder einstellen. Das teilten die Beamten am Montagnachmittag mit. „Nach einer aktualisierten Bewertung der Sicherheitslage“ werde man die Überprüfungen von Besucherinnen und Besuchern nach der Abendmesse beenden, hieß es. Gleichwohl würden Einsatzkräfte aber „bis auf Weiteres verstärkt Präsenz im Domumfeld“ zeigen. Zu den Details des neuen Schutzkonzepts werde die Polizei keine Stellung nehmen.