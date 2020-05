Täter auf Überwachsungsvideo zu sehen : Fahndung nach Raubüberfall auf 22-Jährigen am Kölner Bahnhof

Köln Mit den Bildern einer Überwachsungskamera sucht die Kölner Polizei nach drei Tätern, die im Februar einen Mann in Köln überfallen und ausgeraubt haben. Sie alle sind auf den Bildern einer S-Bahn-Überwachungskamera zu sehen.

Drei Männer haben einen 22-Jährigen in der Nähe des Mülheimer Bahnhofs in Köln überfallen und ausgeraubt, wie die Polizei mitteilt. Nun sucht die Polizei mithilfe der Bilder einer Überwachungskamera nach den Tätern. Das Trio soll dem Geschädigten am Morgen des 16. Februars mit einem Gegenstand ins Gesicht geschlagen und ihm anschließend die Umhängetasche mit mehreren hundert Euro geraubt haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren alle vier Beteiligten an der S-Bahn-Haltestelle Hansaring in dieselbe Bahn ein- und am Bahnhof Mülheim um kurz nach 7 Uhr wieder ausgestiegen. An der Kreuzung Montanusstraße/Frankfurter Straße trafen sie auf den 22-Jährigen.