Anzeigen nach Kontrollen : Polizei Köln zieht erste Bilanz nach Corona-Schutzverordnung

Köln Fünf Tage nach Inkrafttreten des Kontaktverbots und anderer Verordnungen zieht die Polizei Köln ein erstes Resümee: Die Streifenteams schritten seit Wochenbeginn rund 170 Mal im Zusammenhang mit den Corona-Schutzmaßnahmen ein.

Zumeist reichten aufklärende Gespräche, der Hinweis auf die geltenden Verbote und Platzverweise, berichtet die Polizei. Bislang fertigten die Beamten in Köln und Leverkusen demnach 23 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Verordnung. Besonders motivierend und erfreulich sien die vielfältigen Dank-Aktionen für die Polizisten sowie Alle, die "im Dienst" bleiben, während andere zu Hause bleiben "müssen". In Sülz hatten beispielsweise am Donnerstag Anwohner Einsatzkräfte in ihre Straße bestellt und ihnen ein Ständchen gebracht.