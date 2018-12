Zu wenig Personal: Köln treibt Spielautomaten-Steuer nicht ein

Ein Mann und eine Frau sitzen in einer Spielothek vor Glücksspielautomaten (Symbolbild). Foto: dpa/Christoph Sator

Köln Auf Glücksspielautomate und das Spielen um Geld werden Steuern erhoben - jedes Jahr nehmen die Kommunen dadurch Millionen ein. Die Stadt Köln lässt das Geld liegen. Der Grund: Zu wenig Leute, die es eintreiben könnten.

Lässt Köln sich Steuern in Millionenhöhe entgehen? Die Stadt kommt offenbar nicht nach beim Eintreiben von Steuern, die sie auf Glücksspielautomate erhebt. Für das Jahr 2017 hat Köln 3,4 Millionen Euro Steuern aus Spielautomaten eingenommen. Im Jahr zuvor waren es 18 Millionen, was der übliche Betrag ist, wie Stadtsprecherin Inge Schürmann sagt. „Es ist richtig, wir hinken hinterher.“ Sie ist aber davon überzeugt: „Wir werden immer vor der Verjährungsfrist bleiben. Deshalb ist ein Trostpflaster: Die Steuern sind juristisch nicht verloren – sie werden nur später eingenommen.“

Grund für den Verzug sei schlicht Personalmangel, um die Steuern für fast 1000 steuerpflichtige Automaten in der Stadt einzutreiben. „Fehlendes Personal ist ein großes Problem, das viele Städte im öffentlichen Bereich haben“, sagt Schürmann. Zuerst hatte die „Kölnische Rundschau“ darüber berichtet. Im Steueramt der Stadt Köln waren gleich sieben Stellen vakant, sie sind inzwischen aber wieder besetzt. Verwaltungsmitarbeiter aus dem Bereich der Stadtkasse würden immer wieder auch in andere Branchen wechseln, sagt Schürmann. Nun würden die alten Steuerfälle zuerst abgearbeitet, damit sie nicht in den Verjährungszeitraum fallen.