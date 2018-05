Lesung: Patrick Salmen gibt Zusatztermin

Köln

Die Nachfrage nach Patrick Salmen im Gloria an der Apostelnstraße 11 war und ist so groß, dass Veranstalter und Künstler einen Zusatztermin auf die Beine gestellt haben. Am Samstag, 2. Juni, wird Salmen daher ab 19 Uhr erneut aus seinem aktuellen Buch "Treffen sich zwei Träume. Beide platzen" lesen. Es vereint Geschichten, Ratgeberparodien und absurde Kurzdramen über den modernen Stadtmenschen auf der Suche nach einem Gleichgewicht zwischen Selbstverwirklichung und Familiengründung, beruflichem Erfolg und Achtsamkeit. In sarkastischer und selbstironischer Manier erzählt der Autor und Slam Poet von orientierungslosen Jungvätern und Avocado-Junkies im Superfood-Wahn. Karten gibt es unter Telefon 02 21/28 01.