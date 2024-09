Größtes Bordell Europas Land NRW beschlagnahmt „Pascha“-Grundstück in Köln

Immer wieder sorgte das Bordell „Pascha“ in Köln für Aufsehen. Zuletzt wurde 2021 für das Freudenhaus ein Insolvenzverfahren eröffnet. Es fand einen neuen Besitzer, die Fassade wurde gestrichen und der Betrieb ging weiter. Bis Mitte April 2024. Bei einer groß angelegten Razzia gegen eine international agierende Schleuserbande in acht Bundesländern hatte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf damals zehn Verdächtige verhaften lassen. Bei dem Einsatz waren mehr als 1000 Beamte der Bundespolizei und der Staatsanwaltschaft beteiligt. Insgesamt wurden 101 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht, darunter auch zwei Rechtsanwaltskanzleien, wie die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin bei Bonn mitteilte. Unter Ausnutzung von Sonderregeln für ausländische Fachkräfte soll die mutmaßliche Schleuserbande etwa 350 zumeist chinesischen Staatsangehörigen gegen fünf- und sechsstellige Eurobeträge Aufenthaltserlaubnisse verschafft haben. Laut „Bild“-Informationen sollen in den Skandal auch Mitglieder der Firma sein, die das „Pascha“ 2021 gekauft haben. So sollen dort auch angeblich chinesische Agenten gewohnt haben.