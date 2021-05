Panne in Köln : Termine trotz geschlossenem Impfzentrum vergeben

Panne in Köln

Menschen warten am Ostersonntag vor einem Impfzentrum in Köln. (Archivfoto) Foto: dpa/Marius Becker

Köln Obwohl das Impfzentrum in Köln am Sonntag gar nicht geöffnet ist, hatten Menschen für den 16. Mai einen Termin bekommen. Die Stadt schickte Mitarbeiter hin, um die Kontaktdaten der Impfwilligen aufzunehmen.

Im Kölner Impfzentrum hat es am Sonntag eine Panne bei der Terminvergabe für die Corona-Zweitimpfungen gegeben. Menschen hätten für den 16. Mai einen Termin bekommen, obwohl das Impfzentrum geschlossen hat, sagte eine Sprecherin der Stadt. Zuvor hatte WDR 2 berichtet. „Es wurde Personal hingeschickt, um die Kontaktdaten aufzunehmen“, sagte die Stadtsprecherin. Wie viele Menschen betroffen waren, war zunächst nicht klar. Alle Betroffenen bekämen aber einen neuen Termin für ihre Zweitimpfung.

Auch was genau bei der Buchung falsch gelaufen sein könnte, war am Sonntag noch nicht geklärt. Eigentlich habe das Impfzentrum sonntags geschlossen. Sonder-Öffnungszeiten gab es laut der Stadt zum Beispiel über Ostern, als in NRW kurzfristig 450.000 Astrazeneca-Impfdosen frei wurden.