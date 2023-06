Am Flughafen Köln/Bonn Das müssen Sie zum „Open AirPort Live“-Festival wissen

Das LineUp des Konzertsommers am Flughafen Köln/Bonn ist bunt gemischt. Den Auftakt macht Singer-Songwriter Milow am 11. August ab 20 Uhr. Am Samstag, 12. August, steht alles unter dem Motto „üverm Horizont“. Bei dem „kölsche Ovend“ stehen unter anderem die Mundart-Rocker von Kasalla auf der Bühne. Los geht es um 16:30 Uhr.