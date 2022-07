Rheinauhafen, Cinenova und mehr : Open-Air Kinos in Köln – alle Infos zu Programm, Preisen und Locations

Foto: dpa/Paramount Pictures 10 Bilder Auf diese Filme dürfen sich die Zuschauer in den Open-Air Kinos Köln freuen

Köln Was wäre der Sommer ohne einen Besuch im Open-Air-Kino? Gleich an vier Orten in Köln können in diesem Jahr unter freiem Himmel Filme geschaut werden. Das sind die Filme, Highlights und Infos.

Eine laue Sommernacht, ein gemütliches Plätzchen, Popcorn, ein kühles Getränk – und dazu ein guter Film. Klingt gut? Dann steht dem Besuch im Open-Air-Kino nichts mehr im Wege. Köln bietet in diesem Jahr ganze vier Locations, in denen sowohl Klassiker als auch Dokumentationen und Blockbuster gezeigt werden. Unter freiem Himmel flimmern beim Sion-Sommerkino BAY im Rheinauhafen, im Biergarten des Cinenova, im Museum für Angewandte Kunst (MAKK) und auf dem Odonien-Gelände wieder einige Filme über die Leinwände. Alle Infos zu den Filmen, Highlights, Preisen und Terminen im Überblick.

Sion-Sommerkino Bay im Rheinauhafen

Seit 17 Jahren bietet das Bay im Rheinauhafen ein vielfältiges Programm an Filmen, Kunst, Vorführungen und Kultur. Auf einer schwimmenden Leinwand mit Blick auf den Kölner Dom ist es wohl eine der außergewöhnlichsten Locations für ein Open-Air-Kino. Das größte Kino unter freiem Himmel in Köln bietet ein tägliches wechselndes Programm. Start ist erst mit Einbruch der Dunkelheit möglich – je nach Sonnenstand zwischen 20 und 22 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. 15 Minuten vor Filmbeginn gibt es „Kurzkunst“-Beiträge von jungen Künstlerinnen und Künstlern aus verschiedenen Bereichen.

Es gibt zwei Arten von Tickets. Die Standardtickets für 9,50 pro Person und die Strandkorbtickets für zwei, mit einem Mindestverzehr von 25 Euro für Snacks und Getränke. Tickets gibt es online und an der Abendkasse.

Adresse: Rheinauhafen, Harry-Blum-Platz 1, 50678 Köln

Diese Filme laufen im Sommer 2022 beim Sion-Sommerkino Bay im Rheinauhafen:

Mittwoch, 6. Juli: The Lost City ( Abenteuer )

) Donnerstag, 7. Juli: Wolke unterm Dach ( Drama )

) Freitag, 8. Juli: Doktor Strange 2 ( Action/Sci-Fi )

) Samstag, 9. Juli: Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse ( Fantasy )

) Sonntag, 10. Juli: International Ocean Film Tour (Doku)

Montag, 11. Juli: Programmangabe folgt

Dienstag, 12. Juli: European Outdoor Film Tour (Doku)

Mittwoch, 13. Juli: Anderswo - Allein in Afrika (Special mit Live-Gespräch)

Donnerstag, 14. Juli: Crazy Comedy Club ( deutsche Stand-up-Comedy live )

) Freitag, 15. Juli: Frau Höpker bittet zum Gesang (Live-Musik)

Samstag, 16. Juli: Top Gun: Maverick (Action)

Sonntag, 17. Juli: Contra (Komödie)

Montag, 18. Juli: Schmetterlinge im Ohr (Komödie)

Dienstag, 19. Juli: Monsieur Claude und sein großes Fest (Komödie)

Mittwoch, 20. Juli: Short Story Night (Live-Literatur)

Donnerstag, 21. Juli: Die Krimi-Komplizen (Live-Hörspiel)

Freitag, 22. Juli: Die Geschichte der Menschheit – Leicht verkürzt (Komödie)

Samstag, 23. Juli: Top Gun: Maverick (Action)

Sonntag, 24. Juli: Contra (Komödie)

Montag, 25. Juli: Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse ( Fantasy )

) Dienstag, 26. Juli: International Ocean Film Tour (Doku)

Mittwoch, 27. Juli: Wunderschön ( Tragikomödie)

Donnerstag, 28. Juli: Reim in Flammen (Live-Poetry)

Freitag, 29. Juli: Killer Comedy Summer Special (Live-Comedy)

Samstag, 30. Juli: Jurassic World 3 – Ein neues Zeitalter ( Abenteuer/Sci-Fi )

) Sonntag, 31. Juli: Travel Slam Vol. 5 (Live Erzählkunst)

Montag, 1. August: Programmangabe folgt

Dienstag, 2. August: European Outdoor Film Tour (Doku)

Mittwoch, 3. August: Top Gun: Maverick (Action)

Donnerstag, 4. August: Vesparicana - Von Alaska nach Feuerland (Live Report)

Freitag, 5. August: The Rocky Horror Picture Show (Musical)

Samstag, 6. August: Elvis ( Drama/Biographie )

) Sonntag, 7. August: Liebesdings ( Komödie )

) Montag, 8. August: Greenpeace präsentiert „Die Welt im Wandel“ (Multivisionsshow)

Dienstag, 9. August: Die Geschichte der Menschheit – Leicht verkürzt (Komödie)

Mittwoch, 10. August: Banff Mountain Film Festival 2022 (Abenteuer)

Donnerstag, 11. August: Monsieur Claude und sein großes Fest (Komödie)

Freitag, 12. August: Programmangabe folgt

Samstag, 13. August: Programmangabe folgt

Sonntag, 14. August: Programmangabe folgt

Montag, 15. August: Wunderschön ( Tragikomödie)

Dienstag, 16. August: Doppel:punkt Comedy Open Air (Live Comedy)

Mittwoch, 17. August: Short Story Night (Live Literatur)

Samstag, 20. August: Cinelive (Live Mixshow)

Mittwoch, 24. August: 972 Breakdowns - Auf dem Landweg nach New York (Reise-Reportage)

Open-Air-Kino im Cinenova

In den Sommermonaten verwandelt sich der Biergarten des Cinenova in ein Kino unter den Sternen. Getränke und Essen gibt es per Selbstbedienung, der Film startet ab Einbruch der Dunkelheit. Tickets können online gekauft werden, dann kosten sie 9,35 Euro (inkl. VVK-Gebühr) oder auch an der Abendkasse für 8,50 Euro pro Person.

Diese Filme laufen im Sommer 2022 im Cinenova:

Mittwoch, 6. Juli: Belfast (Drama)

Donnerstag, 7. Juli: Corsage (Drama, Historie)

Freitag, 8. Juli: Licorice Pizza (Drama, Komödie)

Samstag, 9. Juli: Everything Everywhere All at Once ( Sci-Fi, Action )

) Sonntag, 10. Juli: Parallele Mütter (Drama)

Montag, 11. Juli: Glück auf einer Skala (Drama, Komödie)

Dienstag, 12. Juli: Der schlimmste Mensch der Welt (Komödie)

Mittwoch: 13. Juli: Der beste Film aller Zeiten (Drama, Komödie)

Donnerstag, 14. Juli: Meine Stunden mit Leo ( Drama, Komödie, Lovestory )

) Freitag, 15. Juli: Top Gun Maverick (Action)

Montag, 18. Juli: Monsieur Claude und sein großes Fest (Komödie)

Dienstag, 19. Juli: Wunderschön (Tragikomödie)

Donnerstag, 21. Juli: Surf Film Nacht - African Territory OmeU ( Outdoor, Special )

) Montag, 25. Juli: Facing Down (Doku)

Donnerstag, 28. Juli: Der perfekte Tag (Komödie)

Adresse: Herbrandstraße 11, 50825 Köln

Open-Air-Kino im Museum für Angewandte Kunst (MAKK)

Bis zum 23. Juli werden im Innenhof des Museums Filme verschiedener Genres gezeigt. Diese kommen nicht nur aus Deutschland, sondern werden teilweise in Originalsprache mit Untertiteln gezeigt. Bei Regen kann man die Filme im Innenraum im Overstolzensaal des Museums anschauen. Die Tickets kosten je nach Film zwischen 6 und 8 Euro und können online sowie an der Abendkasse erworben werden. Die Filme beginnen bei Einbruch der Dunkelheit gegen 22 Uhr.

Diese Filme laufen im Sommer 2022 im MAKK:

Freitag, 8. Juli: Der schlimmste Mensch der Welt (Komödie)

Samstag, 9. Juli: Wo in Paris die Sonne aufgeht (Drama)

Donnerstag, 14. Juli: Der Schneeleopard (Doku)

Freitag, 15. Juli: Parallele Mütter (Drama)

Samstag, 16. Juli: Dune (Action)

Donnerstag, 21. Juli: Der perfekte Chef (Komödie/Drama)

Freitag, 22. Juli: Everything Everywhere All at Once ( Sci-Fi, Action )

) Samstag, 23. Juli: Liebe, D-Mark und Tod (Doku)

Adresse: An d. Rechtschule 7, 50667 Köln

Open-Air-Kino auf dem Odoniengelände

Vom 29. Juli bis zum 1. September zeigt das Film Festival Cologne Highlights des letzten Film Festivals. In entspannter Kulisse im Biergarten gibt es Kultfilme, Neuheiten und Blockbuster zu sehen. Einlass ist jeweils um 20.30 Uhr, die Filme beginnen um 21 Uhr. Die Tickets kosten 8 Euro pro Person.

Diese Filme laufen im Sommer 2022 in Odonien:

Mittwoch, 27. Juli: Zuhurs Töchter (Doku)

Donnerstag, 28. Juli: Wo in Paris die Sonne aufgeht (Drama)

Mittwoch, 3. August: Lamb (Horror/Fantasy)

Dienstag, 23. August: RoboLAB Shorts (Kurzfilme)

Mittwoch, 24. August: Bergman Island (Drama)

Donnerstag, 25. August: France (Drama, Komödie)

Mittwoch, 31. August: Endlich unendlich (Doku)

Adresse: Hornstraße 85, 50823 Köln

Donnerstag, 1. September: Annette (Drama)

(boot)